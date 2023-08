Ronaldo anotó doblete

Redacción- De la mano de CR7, el Al Nassr logró salir campeón de la Copa Asiática tras vencer 1-2 al cuadro del Al Hilal.

El gol del Al Hilal, fue obra de Michael de Oliveira tras una asistencia de Malcom y así poner el 1-0 a favor del cuadro de Rubén Neves, Koulibaly entre otros.

El tanto del empate, llegó a los 74 minutos cuando CR7 apareció para sacar un remate de tras un centro y poner la paridad en el marcador.

El segundo gol para los comandados por CR7, llegó a los 98 minutos del primer tiempo extra, cuando apareció Cristiano Ronaldo que aprovechó un rebote y sacar un remate de cabeza para vencer al arquero Édouard Mendy y así adelantar a los visitantes.

Tras el pitazo final, el Al Nassr obtiene su primer título con CR7 como guía y así levantar además su primer título como goleador en Arabia Saudita.

