Redacción- El futbolista costarricense, Adrián Alonso Martínez, sorprendió este viernes en el mercado de fichajes.

Martínez anunció que, luego de más de un año, deja el fútbol europeo y regresa al balompié de América.

El delantero fue anunciado como el nuevo fichaje del New York City, de la MLS, para los próximos torneos.

Welcome to New York City, @_alonso11 🗽

Según anunció el club, Martínez llega a reforzar el ataque con contrato hasta 2025; sin embargo, tiene opción de extenderse a 2026 o 2027.

Con este fichaje, el artillero puso fin a su paso por Europa tras año y medio en el Lommel SK de Bélgica, donde gozaba de regularidad.

Durante ese periodo en el viejo continente, Martínez disputó 36 partidos, en los que anotó ocho goles y dio nueve asistencias.

En el club se mostraron muy contentos con el fichaje del costarricense y el director deportivo del club neoyorquino, David Lee, quien comentó sobre la llegada.

«Estamos emocionados de dar la bienvenida a Alonso Martínez, es un jugador con gran experiencia para su edad. Ha jugado extensamente en Concacaf, tanto a nivel nacional como para la Selección de Costa Rica, además fue un jugador clave para el Lommel durante su último año y medio en Europa», dijo Lee.

Por su parte, Martínez dio una entrevista al club tras su llegada y se mostró muy feliz y con ganas de debutar.

Aquí puede verla:

“Since the day I heard NYCFC was interested in me, I didn’t think it twice.”

Get to know Costa Rican winger, @_alonso11 🗣️ #DaleNewYork pic.twitter.com/syeKYqRcMm

— New York City Football Club (@NYCFC) August 4, 2023