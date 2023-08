Redacción- Recientemente, Keyla Sánchez había salido a defenderse tras haber sido vinculada al portero morado Kevin Chamorro, asegurando que ella no anda con nadie.

Sin embargo, la nueva novela de Sánchez dio un giro inesperado y es que la ahora ex pareja del arquero aseguró a una página que ya no tiene ninguna relación con Chamorro, y que no quiere saber ni estar vinculada a nada de él ni los chismes con Keyla.

Y es que Sánchez, vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que se le viera muy feliz disfrutando de un partido del Saprissa el pasado domingo.

Según dicen las malas lenguas, ya se le ha visto a Keyla en diferentes lugares con Kevin Chamorro, por lo que eso aviva más los chismes de que existe una relación amorosa entre ambos.

No obstante, en una historia de Instagram , la guapa presentadora afirmó que está cansada de que le estén sacando novios cada 15 días.

Por ahora, no se sabe cómo terminará esta nueva historia de amor, lo que sí sabemos es que «cuando el río suena piedras trae», por lo que en unas cuantas semanas se podrá saber si de verdad son ciertos los rumores.