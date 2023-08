Redacción- Lionel Messi sigue dando resultados, ahora tras anotar y guiar a su club a su primer triunfo por MLS desde la llegada del campeón del mundo.

El primer gol del Inter, fue obra de Gabriel Gómez que recibió un balón y sacó un remate de media vuelta para poner el 0-1 en 37 minutos del primer tiempo.

MLS debut ✅ First goal with club for Diego Gómez✅ #RBNYvMIA | 0-1 | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/jkfhkdQVGK

El segundo gol del Miami, fue obra de Lionel Messi tras una asistencia del delantero Cremaschi y el 10 solamente la empujó hacía el fondo de las redes para liquidar el partido en 89 minutos del complemento.

For his first regular season goal for the club 🎉

Cremaschi ▶️ Messi!#RBNYvMIA | 0-2 pic.twitter.com/jyzfCqMKwQ

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 27, 2023