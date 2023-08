Quesada salió molestó por haber permitido dos goles del PFC

Redacción- El entrenador morado Vladimir Quesada dijo en conferencia de prensa que a pesar del resultado abultado ante los porteños, sabe que enfrentaron a un equipo que nunca bajó los brazos.

Quesada, comentó que el recibir dos goles en los últimos minutos del encuentro es algo que los deja molestos, ya que siempre quieren golear y que no les anoten.

Además, resaltó que está seguro que sus jugadores no se relajaron sino que tenían al frente a un rival que en su estadio lucha hasta el final y con descuidos de los tibaseños, los chuchequeros lograron anotar rápidamente dos tantos.

«Lo que pasó en el final nos tiene muy molestos a todos, porque siempre queremos hacer muchos goles y que no nos marquen. No creo que nos relajáramos, lo atribuyo que enfrentamos a un equipo que nunca bajó los brazos; yo hoy no gane, ganaron los muchachos. Mi gestión, sinceramente, no llevo anotados cuántos partidos ganamos, perdimos o empatamos, yo trabajo para ganar siempre», afirmó Vladimir Quesada.

"Estamos molestos…., quisiéramos haber terminado el partido 4-0" pic.twitter.com/Zrm4NIh2Rl — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 14, 2023

Seguidamente, el estratega tibaseño recalcó que él no ganó, sino sus jugadores ya que ellos son los que cumplen dentro del terreno de juego y los que representan la camisa morada.

Por otra parte, cerró diciendo que él siempre trabaja para ganar, nunca para empatar o perder ya que son Saprissa y eso los obliga a ganar ante cualquier rival y en cualquier situación.