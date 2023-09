Torres tiene que pagar mes a mes a su antiguo equipo

Redacción- El delantero pampero, Erick «Cubo» Torres confesó los esfuerzos económicos que realiza mes a mes para poder jugar con la ADG.

Torres, comentó que para salir del equipo de Las Vegas tenía que pagar su clausula de recisión, pero tuvo que pagarla el propio jugador ya que Guanacasteca no tenía dinero para pagar la alta suma de dinero.

Además, contó que desde sus conversaciones con Jossimar Arias, le encantó la idea de venir a Costa Rica y aún más volver a jugar en una primera división de fútbol.

También, resaltó que la única manera de poder jugar en ADG y seguir pagando la clausula de recisión, es usar su salario para pagarle al equipo de Las Vegas.

«Para yo salir del equipo de Las Vegas, tenía que pagar mi salida. Había un dinero qué cancelar. Yo le comenté a Yosimar, le dije que me encantaba la idea de venir a Costa Rica, de volver a estar en una primera división, pero él fue muy claro y me dijo que no estaba el presupuesto para poder pagar esa cláusula, no estaba el dinero. Se podía pagar el salario mensual pero no una cláusula. Cuando me dijo eso, yo intenté negociar por mis propias vías con el dueño del equipo, que me ayudara, pero no se pudo, es negocio y él no quiso, me dijo que había que pagar todo el dinero.

Volví a hablar con Yosimar y acá ellos no pudieron pagar esa cláusula, no había forma. Y al final yo le dije al equipo en Las Vegas, no se preocupen, yo no me voy a quedar en un equipo donde no quiero estar, yo quiero ir por retos y quiero ir a la primera división en Costa Rica, le dije, yo te voy a pagar mi carta de salida. Mes a mes, con mi sueldo, me depositan y se los voy pagando, y así lo hago, yo mes a mes de acá a diciembre tengo que dar mi salario, pagar para estar acá, pero lo hago feliz. Estoy disfrutando y me siento bien», afirmó Erick «Cubo» Torres a Columbia Deportiva.

Seguidamente, el experimentado indicó que él le comunicó a la directiva de su antiguo equipo que él no se iba a quedar en un lugar que no quería y que quería probar nuevos retos.

Por otra parte, cerró diciendo que terminará de pagar su clausula en el mes de diciembre, pero lo hace de una manera feliz y que disfruta su estadía en Guanacasteca.