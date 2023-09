Así lo expresó la Comisión Política del Partido Acción Ciudadana (PAC) este miércoles 27 de septiembre

Redacción- Ante la denuncia publicada por el diario mexicaono “El Universal” sobre presuntas “negociaciones” que podrían haberse realizado entre el gobierno de Costa Rica y organizaciones del crimen organizado, el PAC pide a las autoridades que se haga la investigación pertinente.

Así lo expresó la Comisión Política del Partido Acción Ciudadana (PAC) este miércoles 27 de septiembre tras señalar que esta publicación en ese medio de comunicación internacional aumenta la preocupación ciudadana y vulnera la imagen internacional de Costa Rica.

En ese contexto, la organización política solicitó a la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, ante la voluntad del Poder Ejecutivo de someterse a la investigación con el objetivo de evitar mayores consecuencias.

Asimismo, el Partido Acción Ciudadana instó a las autoridades del ramo que, según sus propias declaraciones, presenten, la hasta ahora desconocida estrategia, para darle certeza jurídica a la política de seguridad nacional.

Además, consideraron desafortunadas las recientes expresiones del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en conferencia de prensa del 31 de agosto en la provincia de Limón.

«No se preocupe tanto por el crimen y me lo dijeron de buen corazón no se preocupe tanto por los asesinatos porque mientras uno no se meta en malos pasos» comentó.