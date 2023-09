OIJ- En esta ocasión en nuestro podcast Expediente Cero 43 le contamos la historia de Brithany una joven de 17 años la cual tenía siete meses de embarazo y esperaba con ansias el momento en que pudiera dar a luz a su hija, sin embargo, este sueño le fue arrebatado de la manera más cruel e inhumana.

Este caso se remonta al año 2019 en la comunidad de Moravia, cuando el 22 de enero se da el hallazgo de lo que podría ser un aparente cuerpo humano, el cual se encontraba en un lote cerca de la comunidad.

Este hecho despertó un gran sentimiento de tristeza para los agentes judiciales que se apersonaron al sitio, pues la escena era desgarradora. En este podcast le contamos esta historia que estremeció a la sociedad costarricense.

Jairo Navarro, investigador de la Sección de Homicidios que desarrolló el caso, recuerda que al llegar a la escena se encontró con una imagen que jamás olvidará, «Encontramos una persona prácticamente calcinada, aparte de eso había antropofagia, porque llegaron los animales y empezaron a devorar el cuerpo; pero lo más fuerte, al menos para mí, ese día fue que cuando llegamos a revisar el cuerpo la joven tenía un feto de siete meses y sobresalía de su abdomen. Lo más impactante para mí es que casi que todo su cuerpo estaba quemado, la pierna izquierda y parte del brazo y la pierna derecha estaban ya devorados por los animales, solo se le veían los huesos, pero no sé si por cuestiones religiosas o de la vida o alguna fuerza que yo no me logro explicar, el feto estaba intacto, ni tan siquiera la bolsa amniótica estaba rasgada».

En este y otros capítulos usted podrá conocer más a fondo las vivencias de los investigadores que estuvieron a cargo del caso, además cómo se desarrolló el caso, tanto en el área de investigación como científica, con diferentes pericias, gracias a las cuales, en la gran mayoría se obtuvo un resultado positivo para hacer justicia con las personas ofendidas y sus familiares.

Escuche el episodio aquí: