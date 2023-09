MEP ha realizado casi 100 denuncias por casos de embarazo a adolescente

Redacción- Aunque la tasa de fecundidad en adolescentes presenta una disminución sostenida desde hace diez años, todavía en Costa Rica no se ha erradicado el embarazo no deseado o no planificado en adolescentes.

De acuerdo con los datos del Fondo de Población de Naciones Unidas en Costa Rica (UNFPA) y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), trece adolescentes de 15 a 19 años se convierten en madres en Costa Rica por día.

Estos datos todavía ponen la lupa sobre el tema en el marco de la conmemoración del Día mundial de prevención de embarazo no planificado de adolescentes, el próximo 26 de septiembre.

Asimismo, de acuerdo con datos adicionales de UNFPA y del INEC más del 70% de los embarazos adolescentes son no deseados ni planificados y más del 90% de las niñas madres no declararon al padre o no reportaron su edad.

Sin embargo , también ha habido un crecimiento en la denuncias presentadas por esta situación.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) ha realizado casi 100 denuncias por casos de embarazo adolescente al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en lo que va del curso lectivo 2023. Así lo revelan datos de la Dirección de Vida Estudiantil, actualizados hasta el 6 de abril.

Para la sexóloga de Durex, Marianela Arias Lamicq, Costa Rica ha avanzado en temas de conciencia y educación sexual, lo cual es vital para combatir el embarazo adolescente no planificado.

“Una educación sexual Trece adolescentes de 15 a 19 años se convierten en madres en Costa Rica por día e integral es clave para la prevención del embarazo adolescente mediante el uso de preservativo en cualquier relación sexual. No solo para evitar embarazos no deseados, especialmente en el grupo adolescentes, sino también porque el condón es el único método anticonceptivo que ayuda a prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual y por eso es tan importante la educación sexual para los adolescentes,”, explicó la sexóloga.

Para el año 2021, el Programa Estado de la Nación (PEN) con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), registró que en Costa Rica ha disminuido el porcentaje de embarazos adolescentes un 10% en la última década, pasando de 19,4% a un 9,3% de los nacimientos totales en el país.

El Estado de la Nación señala que hace diez años uno de cada cinco nacimientos en Costa Rica correspondía a madres adolescentes.