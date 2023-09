Medio azteca denuncia que Gobierno tico negociado con carteles de droga para disminuir ola de asesinatos en el país.

Redacción – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se refirió la tarde de este miércoles a los hechos denunciados por el diario El Universal de México, los cuales se viralizaron en redes sociales durante esta mañana.

Según la publicación del medio azteca, el Gobierno de la República se habría acercado a grupos criminales para disminuir la taza de asesinatos que se registra en el país.

Dicha acusación ha causado gran controversia a lo largo del presente día, por lo que el mandatario se refirió a este tema en horas de la tarde.

Cabe recordar que el ocupante de la silla presidencial inició este miércoles una gira por la provincia de Puntarenas.

Ante esto, Chaves decidió brindar una pequeña atención a la prensa en medio de su agenda, espacio en el que fue consultado sobre lo publicado por el periódico mexicano.

La consulta fue aprovechada por el presidente para señalar que el artículo de El Universal no detalla el origen de las acusaciones y tampoco muestra documentos que sustenten lo asegurado por el medio azteca.

«Ayer u hoy temprano, no sé, el periódico El Universal sacó una nota que es absolutamente falsa, una patraña absurda, diciendo que el Gobierno de Costa Rica estaba negociando con carteles mexicanos algo, eso fue escrito por un periodista costarricense, y lo más interesante es que no dice una sola fuente, no menciona un solo indicio, ni otorga una sola prueba, nada más dice »me dijeron»».

«Es absolutamente falso que este gobierno, el que sí se amarró los pantalones y las enaguas, y puso escáneres contra buena parte de la institucionalidad, donde sí están mentidos gente que no quería esos escáneres, me imagino yo, los puso, están funcionando», apuntó el mandatario.