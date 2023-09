Estarán compartiendo mensajes y consejos de cómo proteger a los animales, tanto mascotas como vida silvestre.

Redacción-El próximo 07 de octubre el Gobierno Local de Santa Ana celebrará el Día Mundial de los Animales con distintas actividades en el Parque de Santa Ana.

Como parte del evento tendrán a las 9 a.m. una clase de cardio dance, a las 10 a.m. se realizará la pasarela con perritos y gatitos en adopción, a las 10:30 a.m. la bendición de mascotas y a las 11 a.m. una exhibición de perros guardia y defensa.

Asimismo, en la actividad estarán recibiendo donaciones de alimento para perros y gatos sin hogar, para apoyar las causas de la Asociación Animalitos Abandonados y Salvando Huellitas.

El 04 de octubre, fue declarado en el año1929 el Día Mundial de los Animales, en un congreso en Viena, por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal.

Se eligió este día en particular por coincidir con el santo de los animales; San Francisco de Asís, quien en vida dijo: “que debemos comprender cual es nuestro lugar en la Tierra, ya que nuestro bienestar está conectado el bienestar de todos los animales y el medio ambiente”.

Además, durante los días 4 y 5 de octubre estarán compartiendo mensajes y consejos de cómo proteger a los animales, tanto mascotas como vida silvestre e impartiendo charlas a través de las páginas de redes sociales.

“La intención de celebrar el Día Mundial de los Animales es recordar que, aunque somos la especie más evolucionada, eso no le quita los derechos y protección al resto de los animales del planeta. Porque todos formamos parte de una cadena conocida como el ciclo de la vida, y la destrucción de cualquier especie genera grandes estragos en la naturaleza”, comentó Alejandra Mora, encargada de la Oficina de Bienestar Animal del Gobierno Local de Santa Ana.