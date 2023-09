Familia migrante está de paso en el país en su camino hacia los Estados Unidos.

Bebé recibió sus primeras vacunas y se le hizo la prueba de talón.

Redacción-Dhelvis Infante Ojeda, una venezolana de 26 años, llegó en trabajo de parto al hospital Ciudad Neily (Corredores) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Ella, en su avanzado estado de embarazo, junto a su esposo y su hija de 6 años tardaron tres días en cruzar la selva del Darién en su camino hacia la búsqueda del conocido “sueño americano”.

Ya en Costa Rica, Liam nació sano, fuerte y robusto. Para su mamá, la atención recibida en el hospital superó todas sus expectativas y más.

“Desde un inicio la atención fue excelente, desde los doctores que me atendieron, las enfermeras, hasta los que me servían la comida. Todos estaban pendientes de mí y nadie me denigró por ser migrante ni me trataron de forma discriminatoria. Mi bebé y yo estamos muy bien gracias a ellos”, expresó Infante Ojeda.

Según lo explicado por la jefa de Trabajo Social del hospital Ciudad Neily, licenciada Marvel Torres Córdoba, la joven ingresó en labor de parto y de inmediato fue abordada por el equipo médico y de enfermería-obstetricia.

“Se activaron todos los protocolos necesarios, además de la intervención de trabajo social para explorar factores protectores y de vulnerabilidad. El parto ocurre sin complicaciones y el niño nació en buenas condiciones. Al asegurarnos que contaba con todos los requisitos para su egreso hospitalario, se le da salida el 19 de septiembre”, señaló Torres Córdoba.

De acuerdo con lo indicado por la funcionaria, al pequeño Liam se le hizo la prueba del talón, examen médico que se realiza a los tres días de nacido que permite detectar determinadas enfermedades de origen genético.

Además, recibió sus primeras vacunas y se dio educación en salud a la madre acerca de la importancia del esquema de vacunación en los infantes.

Actualmente, esta familia se encuentra en uno de los albergues que han sido habilitados en la región a la espera de poder retomar su camino hacia los Estados Unidos.

La Caja dispone del Protocolo Clínico de Atención Integral al embarazo, parto y posparto en la Red de Servicios de Salud que garantiza el cumplimiento de una atención humanizada, segura, con calidad y digna para todas las mujeres.