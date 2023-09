Redacción- El joven extremo nacional Jewison Bennette dio una fantástica asistencia en la goleada de 5-0 del Sunderland ante el Southampton.

El primer tanto del partido, llegó al minuto uno de juego cuando Jake Clarke puso la ventaja para los locales.

El segundo gol del Sunderland, llegó a los siete minutos cuando Pierre Ekwah sacó un remate para poner el 2-0 en el marcador.

Cayó el tercer gol del Sunderland, anotó doblete Pierre Ekwah cuando sacó un remate al primer palo y así aumentar la ventaja en el electrónico en 45 minutos del complemento.

The Frenchman skips past two players and powers in a brilliant strike at the near post!

45' That is incredible…

Llegó el cuarto tanto, apareció Bradley Dack que aprovechó un centro y definió de gran manera en 48 minutos de la segunda parte.

50' What a start to the second half!

Abdoullah Ba's cross is finished off by Dack, who gets his first goal for the club!

[4-0]#SAFC | #SUNSOU https://t.co/cneHaaoamJ

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 2, 2023