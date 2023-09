Redacción- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino este viernes en la convención del Partido Republicano que se desarrolla en Anaheim, California, y en su discurso, aprovechó para mofarse del presidente, el demócrata Joe Biden, a quien llegó a imitar parodiando sus despistes.

En referencia al actual inquilino de la Casa Blanca, Trump dijo: «El tipo no puede encontrar la salida del escenario». El magnate se refería así a unas recientes imágenes en las que se veía a Biden, despistado, intentando encontrar por dónde debía salir tras intervenir en la Asamblea General de la ONU.

Trump imitating Biden getting lost on stage is hilarious 🤣🤣🤣

pic.twitter.com/HqjOex9EdN

— Benny Johnson (@bennyjohnson) September 29, 2023