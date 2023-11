A la fecha se mantienen activas en el programa alrededor de 950 madres

Redacción- Año y medio después de haber lanzado el proyecto Juntas al Bachi, con acceso a las materias de décimo y undécimo año para dar opción a mujeres a terminar sus estudios de forma virtual y sin costo, la Fundación Tejedores de Sueños pone a disposición el bloque completo de las materias desde sétimo hasta el último año.

Aparte del apoyo que se ha tenido desde el inicio del proyecto con la empresa Cecropia, el programa de TCU de la Escuela de Educación de la Universidad de Costa Rica, y la Fundación Sifais, una alianza con la organización Educándote Ya, permitirá que las mujeres interesadas en concluir su bachillerato puedan tener acceso a todo el plan de estudio de colegio, sin costo alguno.

“Esta es una excelente noticia porque la Fundación Tejedores de Sueños inició con mucha ilusión esta iniciativa dando la opción de ofrecer los dos últimos niveles de colegio. Ahora no solo pudimos agregar noveno año, sino todo el material de sétimo y octavo estará también disponible gracias a la buena voluntad y visión de Educándote Ya”, comentó la

directora de la Fundación, Linda de Donder.

Asimismo, Mauricio Martínez, representante de Educándote Ya, se mostró complacido por este tipo de alianzas, cuyo fin primordial es permitir a más personas lograr completar su

educación básica.

“Para nosotros es un honor poder ser parte de Juntas al Bachi y contribuir en la labor de Tejedores de Sueños”, agregó.

Si bien es cierto, al inicio del proyecto muchas mujeres se mostraron interesadas en volver al estudio para sacar su bachillerato, a la fecha se mantienen activas en el programa alrededor de 950 madres.

La gran ventaja de Juntas al Bachi es que ofrece una plataforma amigable, con todo el programa de estudios requerido para sacar el bachillerato, de forma gratuita y accesible a cualquier hora y día de la semana.

Una de estas madres que ha aprovechado la oportunidad de estudiar es Abigail Aburto, de 28 años y vecina de Guararí de Heredia.

“En mi caso solo me falta el último año y

estoy llevando y estudiando las materias de dos en dos. Me preparé en matemática e inglés, pero por motivos de salud no pude presentar los exámenes.

Estoy averiguando cuándo son los próximos para hacerlo. El proyecto me ha gustado mucho y los ejercicios me ayudan a entender la materia”, explicó Aburto, madre de un niño de 5 años.