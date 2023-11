Marcel resalta su compromiso con el Cartaginés

Redacción- El experimentado delantero brumoso Marcel Hernández, respondió a las críticas que últimamente ha recibido ya que para el atacante cubano ha sido decisivo en cada juego que ha disputado.

Hernández, comentó que en temas de minutos con el anterior cuerpo técnico no tenía muchos, aunque con la llegada de Mauricio Wright ahora si ha sumado los minutos que desea y ha ido mejorando su nivel.

«En temas de minutos no tenía regularidad y ahora si la tengo, estoy encontrándome con goles y asistencias así que de una manera u otra he sido decisivo y no entiendo las críticas. Tengo que acatar las órdenes del cuerpo técnico y soy consciente de que para el cierre estaré mejor en la forma física», afirmó Marcel Hernández a Tigo Sports.

“En todos los partidos he sido decisivo”, Marcel Hernández pic.twitter.com/No747tt7y8 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) November 12, 2023

Seguidamente, resaltó que ahora se ha encontrado con goles y asistencias lo que le ha permitido ser decisivo en cada partido que ha disputado.

Por otra parte, cerró diciendo que el parón de 10 días por la selección le ayudará para ponerse a punto en la forma física y así estar al 100% para la parte más importante del torneo.