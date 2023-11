Quesada alabó a la afición morada

Redacción- El estratega morado Vladimir Quesada, destacó en conferencia de prensa la «Grandeza terrenal» tras vencer 1-0 a Alajuelense en la edición 350 del Clásico Nacional.

Quesada, comentó que en La Cueva quedó demostrado la gran afición con la que cuentan ya que desde el recibimiento fue espectacular y eso ayudó a generar más confianza en sus jugadores.

Además, resaltó que le ganaron a un gran equipo como los rojinegros y añadió que eso le da más mérito al triunfo.

«Hoy se mostró la grandeza terrenal que tiene Saprissa como institución, así quedó demostrado en el recibimiento. Le ganamos a un gran equipo, eso le da más mérito a la victoria.

Aquí no se acaba el campeonato, quedan 12 puntos por disputar, nos quedan cuatro fechas para intentar asegurar el primer lugar, Fidel Escobar es un jugador versátil, lo hace bien en corto y en largo, el gol de hoy no me extraña, tiene mucha calidad», afirmó Vladimir Quesada.

🗣 Vladimir Quesada, técnico de Saprissa: «Fue un gran partido y ratificamos porque estamos líderes». 🔗 https://t.co/MJI5WuloLO pic.twitter.com/HgxSS2avk5 — FUTV (@FUTVCR) November 5, 2023

Seguidamente, destacó que el campeonato no se acaba tras el juego ante su máximo rival, ya que restan 12 unidades de los cuáles deben seguir sumando para poder adjudicarse la primera posición.

Por otra parte, cerró alabando la calidad táctica y técnica que posee el nuevo contención tibaseño Fidel Escobar, al mencionar que es un jugador completo en todos los sentidos que se ocupan en el fútbol actual.