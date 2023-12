Atacante espera mostrar su mejor versión con los aurinegros

Ciudad Blanca – En Liberia hay mucha expectativa sobre Bryan Rojas, conocido delantero nacional, que es uno de los flamantes fichajes del club aurinegro de cara al Clausura 2024, donde buscará ayudar con goles y todo su talento al plantel comandado por Minor Díaz.

Rojas llegó al cuadro pampero tras su paso por Municipal Grecia, donde se dio el lujo de marcar cuatro goles en 17 partidos jugados en el Apertura 2023. Esos números le valieron para ser contratado por el club liberiano, donde esperan que el atacante de 26 años sea clave en sus aspiraciones de ser protagonistas.

El oriundo de Naranjo, Alajuela, está muy feliz en suelo guanacasteco, ya que en la institución aurinegra siempre mostraron su interés por sus servicios, lo que lo ilusiona de gran forma ya que sabe del gran proyecto deportivo que tiene como presidente al colombiano Wilder Eusse.

Es por ello, que el exjugador de clubes como Herediano y Tromso de Noruega, cree que llegar a los coyotes lo hará crecer como futbolista. En atención a la prensa, Rojas dejó saber su alegría por estar en el equipo de la Pampa, que este 23 de diciembre derrotó 1-3 a Jicaral en un fogueo.

“Primeramente el interés que siempre hubo de tenerme acá, después Liberia tiene un proyecto importante y eso me hará crecer, también a la institución y eso es importante también para ser mejor futbolista. Espero dar mi mejor versión, vengo de Grecia donde venía de un proceso de recuperación y me fue bastante bien, espero no tener lesiones y así tener un torneo de despegue para mí, espero cumplir las expectativas de la afición”, afirmó Bryan Rojas.

Municipal Liberia está realizando su pretemporada de cara al próximo campeonato, en el cuál debutarán el 14 de enero visitando a San Carlos en el Estadio Carlos Ugalde.

Además de Bryan Rojas, los liberianos han anunciado los fichajes del tico-nica Cristian Reyes, así como los colombianos Elvis Mosquera y Esteban Ruiz.