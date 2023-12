El espectáculo comenzará puntualmente a las 11 a.m., y las puertas se abrirán a partir de las 10 a.m.

Redacción- 2023. La cuenta regresiva ha terminado y la anticipación está en su punto más alto para el evento «Back to the 90’s», que promete sumergir a los asistentes en una inolvidable experiencia musical el próximo 9 de diciembre en Parque Viva.

El espectáculo comenzará puntualmente a las 11 a.m., y las puertas se abrirán a partir de las 10 a.m. para permitir un ingreso ordenado y cómodo de los asistentes.

El evento contará con una alineación de artistas espectacular. A continuación, se

detalla el horario de presentación de cada uno:2:00 p.m. – Jimmy Bad, Boy2:45 p.m. –Latin Fresh, 3:30 p.m. – Tapón, 4:30 p.m. – Joysi Love Jossy 5:30 p.m. – Big Boy 6:00 p.m. – Comando 7:00 p.m. – Huey Dunbar 8:00 p.m. – Magic Juan 9:00 p.m. – Los Rabanes 10:00 p.m. – After Party.

Para comodidad de todos, se dispondrá de estacionamiento dentro de las

instalaciones de Parque Viva.

El equipo de seguridad y logística estará dirigiendo a los asistentes para garantizar un flujo adecuado de vehículos. Además, se contará con un espacio de alimentación con variedad de Foodtrucks y muchísimas

activaciones de los socios comerciales en donde podrán ganar premios y divertirse.

«Back to the 90’s» no solo promete una selección excepcional de artistas que

marcaron la década de los 90, sino también una experiencia organizada y

cómoda para todos los amantes de la música de esa época. Únete a nosotros para una jornada llena de recuerdos y melodías que perduran en el tiempo.

Quedan pocas entradas y los noventeros las pueden adquirir en www.eticket.cr.

Los precios van desde los 22.500 hasta los 44.500 colones, con una opción especial

para los tarjetahabientes del BAC de adquirirlas con tasa 0.