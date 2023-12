Faerrón publicó en redes sociales lo que le dijo Venegas

Redacción- El Gerente Deportivo del Herediano Robert Garbanzo, anunció que buscarán una investigación en contra del delantero manudo Johan Venegas, tras los supuestos insultos y amenazas contra Fernán Faerrón.

Además, Garbanzo también resaltó que buscarán quitarle la sanción al defensor florense ya que Faerrón se tocó los genitales reclamando una supuesta falta y no haciendo gestos obscenos ante el guarda líneas.

«Lo voy a matar, lo voy a matar. Si lo encuentro en la calle lo mato, no me importa lo que me hagan», afirmó Fernán Faerrón en Instagram.

Los florenses intentarán recuperar al defensor rojiamarillo antes del primer juego de la final, pactada para el jueves 14 de diciembre a las 8:00 pm en el estadio Coyella Fonseca.