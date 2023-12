El actual ministro de comunicación Jorge Rodríguez, señaló que el medio de comunicación se convierte en cómplice de un delito penal al publicar una conversación grabada y reproducida de forma ilegal.

Redacción: Este lunes en horas de la tarde el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez comunicó mediante un video que Casa Presidencial presentará una denuncia oficial contra la exministra Patricia Navarro Molina y contra el medio de comunicación, La Nación.

Dicha denuncia se realizará por el reportaje «Los audios de Presidencia» publicado este lunes con varios audios donde se escucha al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles pidiendo detalles sobre la contratación del productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas en Casa Presidencial.

Entre los audios publicados por el medio este lunes, se escucha al presidente Chaves pedir información sobre el contrato de $300.000 con el BCIE para proveer servicios de comunicación a la Presidencia.

«Dice La Nación en el título que Rodrigo Chaves pidió ver el contrato con el BCIE porque tenía un montón de antojos… Su mala intención es notoria porque solo hasta el final de la nota completan la frase dicha por el presidente… Nada más quiero que el señor me deje ver el contrato y tal vez pedir un par de chineos, de cariñitos pero en el buen sentido… No vayan a pensar eso jamás, contraten a ese gente… Es público, claro y notorio que el presidente no tenía ninguna intención de influir sobre la decisión del BCIE…» Argumentó el actual ministro de comunicación en el video difundido por casa presidencial.

El actual ministro de comunicación Jorge Rodríguez, señaló en el vídeo que La Nación se convierte en cómplice de un delito penal al publicar una conversación grabada ilegalmente y reproducida también de forma ilegal.

«Por lo cual iniciaremos una denuncia penal contra la exministra Patricia Navarro y contra el diario La Nación». Recalcó el ministro Rodríguez.

Sobre las noticias el ministro de Comunicación las calificó de «información falsa» y asegurando que para la contratación de la empresa de Bulgarelli Rojas «todo se hizo con absoluta transparencia.