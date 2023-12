Soto le tiró con todo a Pineda tras clasificación florense

Redacción- El entrenador interino del Club Sport Herediano Jafet Soto, arremetió fuertemente ante el referí Benjamín Pineda tras la mala labor en la vuelta de la semifinal ante Alajuelense.

Soto, comentó que para Herediano y para él es normal estar en finales, sin embargo casi pierden la chance de disputar el trofeo nacional por Pineda calificando su trabajo como desastroso.

Además, dijo que el arbitraje a nivel nacional está tan malo que Benjamín Pineda tuvo que acudir donde al asistente para validar las dos anotaciones, la cuál la última fue sancionado como fuera de juego.

«Para mí es normal, para Herediano es normal estar en una final. Cómo quedamos, depende de los jugadores que Benjamín Pineda quiso que estén en la final, porque su trabajo fue desastroso. Dos veces fue donde el línea a preguntar si fue gol o no, qué es, el línea tiene VAR? Fue un desastre lo de Benjamín Pineda que nos deja diezmados, pero quedamos heridísimos para lo que viene.

Vean el arbitraje, se vio parcializado, véanlo. Faltas que no eran faltas, tarjetas que sí eran para ellos y no las mostró. A mí nadie me tiene que decir lo que debo decir. Estoy preocupado porque al levantar la voz te pitan así, te cobran así. En el juego anterior entré a la cancha a decirle al árbitro que si me quedaba sin Elías Aguilar a él no le importaba y dijo en el informe que llegué a preguntar por qué me expulsó y no fue así, es un mentiroso», afirmó Jafet Soto.

Seguidamente, añadió que el trabajo arbitral se vio parcializado como faltas que no eran faltas, tarjetas solo para el Herediano y afirmó que quedan vulnerables y heridos para disputar la final ante el Saprissa.

Por otra parte, Soto Molina cerró diciendo que su expulsión el juego anterior fue una mentira por parte del referí de dicho juego, ya que en el reporte arbitral mintió en los hechos ocurridos.