Municipal Grecia luchará contra el no descenso

El experimentado defensor, Kenner Gutiérrez, vivirá su segunda etapa como jugador del Municipal Grecia luego de poner fin a una estadía de año y medio en el Xelajú de Guatemala.

Kenner como legionario logró un campeonato nacional en el Clausura 2023 siendo el capitán del club chapín.

Ahora su nueva aventura en el fútbol tico la cataloga como un reto y quiere que los griegos dejen atrás el no descenso y se conviertan en protagonistas.

«Entre más juntos estemos mejor se van a dar las cosas. Soy una persona de retos y no me arrugo y me gusta, vamos a trabajar para sacar a la institución adelante», declaró en su presentación.

Gutiérrez desde un inicio es conciente que deben dar todo el esfuerzo para mejorar el rendimiento del torneo anterior,

«Es aportar mi grano de arena porque los compañeros hicieron un cierre espectacular y es nada más fortalecer la lucha. Somos un equipo de arroz y frijoles pero tenemos mucha convicción», enfatizó.

Las Panteras harán su debut ante la AD Guanacasteca en condición de local el fin de semana del 13/14 de enero.