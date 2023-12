Bolaños tendrá su camisa en lo más alto como otras leyendas

Redacción- El Deportivo Saprissa anunció que la camisa número dos que pertenece a Cristian Bolaños colgará en lo más alto de La Cueva.

Bolaños, dijo que para él es un privilegio poder tener su camisa ondeando en los más alto de La Cueva, y resaltó que nunca lo pensó.

Además, contó que no es sencillo ser una persona tan querida y menos en una institución tan grande y exigente como lo es Saprissa.

«Es un privilegio, de hecho yo no lo imaginé. Sinceramente nunca lo pensé. No estaba en mis planes, son cosas que llegan, no es sencillo ser una persona tan querida, especialmente en una institución como esta, es muy exigente, por eso es la mejor», afirmó Cristian Bolaños.

La ‘2’ de Bolaños estará en lo más alto de La Cueva 💜 «Es un privilegio, de hecho yo no lo imaginé. Sinceramente nunca lo pensé. No estaba en mis planes, son cosas que llegan», Bola «No es sencillo ser una persona tan querida, especialmente en una institución como esta, es muy… pic.twitter.com/wZE75YpFeU — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) December 12, 2023

La camisa número dos de Bolaños, acompañará a la de Paté con la 8, Alonso Solís con la 10, Gabriel Badilla con la 16 y Evaristo Coronado con la 11 en los más alto de La Cueva como los jugadores más emblemáticos del cuadro morado.