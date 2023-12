Sergio Arias mantiene el liderato general

Ricardo Rouillon del equipo Real Estelí se dejó la sexta etapa de la Vuelta Internacional a Costa Rica 2023, recorrido que fue marcado por el caos vial.

La etapa de 112km estaba pactada a llegar al Estadio Nacional por primera vez en 25 años, sin embargo, esto no sucedió debido a que la Federación Costarricense de Ciclismo tomó la decisión de finalizar la etapa en el kilómetro 100, cerca de la Firestone ante el enorme congestionamiento vial en la autopista General Cañas provocado por diferentes accidentes de tránsito cerca de las instalaciones del INA.

Rouillon confesó una vez finalizada la etapa que la decisión de acortar el recorrido le dió un empujón anímico “Gracias a Dios se me dio, la etapa la cortaron pero cuando está para uno está para uno y cuando avisaron que la meta estaba hacia abajo esa bicicleta es un balazo, hacia abajo tenía todo para ganar”.

Además, profundizó que las primeras etapas han sido muy duras para él “Estoy demasiado feliz, he pasado unos días bastantes complicados, todas las etapas las he sufrido mucho, pensé que no había llegado en la forma que normalmente he llegado a la Vuelta Costa Rica”.

A pesar de todo el caos que provocó la neutralización de la etapa, el ciclista de Colono Bikestation Kölbi, Sergio Arias, mantiene el liderato general, algo que para él es de gran satisfacción.

«Un día más con la camiseta amarilla y a descansar para mañana. Quisimos mantener el equipo compacto», declaró Arias al medio Crciclismo.

La Vuelta a Costa Rica 2023 continuará mañana con la disputa de la etapa siete, misma que tendrá una distancia de 126,67 km entre San José y Pérez Zeledón.