Quesada le agradeció el apoyo a la afición morado

Redacción- El técnico del Deportivo Saprissa Vladimir Quesada, le agradeció a la afición tibaseña el apoyo que recibieron en el estadio Fello Meza donde dijo que en cancha visitante y fueron locales.

Quesada, comentó que dentro del partido fueron superiores ya que en la manera que se entrena se juega y Saprissa aprovechó de buena manera para entrenarse al máximo nivel.

Además, dijo que la localía en el estadio del Cartaginés fue para el Saprissa ya que solo se escuchaban alentando.

«A como usted entrena, así juega y fue una semana fantástica para todos los muchachos, supimos sacarle provecho a la semana larga. Hoy fuimos locales en este estadio, tenemos una afición maravillosa que siempre nos acompaña y apoyo.

Recuperamos jugadores importantes de cara a la fase final y eso ayuda de gran manera. Ulises Segura hoy no jugó por decisión técnica, no sabemos quien le tocará quedar fuera el próximo partido, jugar a esta hora pausa mucho más el juego, no permite el desarrollo del fútbol y genera un gran desgaste en todos los jugadores, mis respetos para ellos», afirmó Vladimir Quesada.

Seguidamente, Vladimir habló sobre la recuperación de algunos jugadores importantes para la fase final, donde añadió que eso les da un salto de calidad más grande para disputar el tricampeonato.

Por otra parte, cerró diciendo que jugar a las 11 am en el estadio Fello Meza es malo para los jugadores, ya que les genera un desgaste mayor y un estilo de juego muy pausado para ambos clubes.