Vásquez asegura que Venegas es un pilar rojinegro

Redacción- El vocero de Alajuelense Marco Vásquez confirmó que pese a los múltiples reportes de una posible salida de Johan Venegas, el atacante se quedará en las filas rojinegras ya que es un jugador importante para el club y Carevic.

Vásquez, comentó que el tema con Johan es muy sencillo ya que cuenta con contrata hasta diciembre y el cuerpo técnico cuenta con él, por su calidad y entrega dentro del terreno de juego.

Además, añadió que a pesar de la incertidumbre que generó una publicación en redes sociales, dentro de Liga Deportiva Alajuelense cuenta con él y dentro de la planificación de la temporada Venegas es un referente del club.

«El asunto con Johan Venegas es muy sencillo, él tiene contrato hasta diciembre de este año y el cuerpo técnico cuenta con él, no hay mucha discusión, se generó alguna incertidumbre por un manejo en sus redes sociales. De parte de Alajuelense no hay mucho que comentar, Johan es jugador activo, tiene su contrato y en el club contamos con él.

No. El jugador no ha solicitado nada de una salida. Desconozco por qué él manejó así el tema de sus redes sociales, es un tema personal y no quiero meterme en eso, él tiene su contrato, el cuerpo técnico tiene todas las intenciones de seguir contando con los servicios de Johan», afirmó Marco Vásquez a 120 minutos de Radio Monumental.

Seguidamente, Marco dijo que el jugador no ha solicitado ser vendido o su salida lo que significa que quiere seguir dentro de la institución manuda.

Por otra parte, cerró diciendo que el cuerpo técnico tiene todas las intenciones de contar con Johan Venegas, apenas se logré recuperar de la lesión y terminé su sanción de cuatro partidos.