«Los estudios indican que estas condiciones no son diferentes a las de cualquier otro terreno cercano en las vecindades del sur de la ciudad de Cartago. De acuerdo con la evidencia sísmica y tectónica, y la posibilidad de modelar la geometría y actividad de la fuente Aguacaliente, para cualquier sitio dentro del Valle de El Guarco, el valor de la amenaza sísmica va a ser muy similar a la del sitio estudiado en Tejar, sin importar si se ha ubicado o no una escama o la traza principal de la Falla Aguacaliente, siendo que esto no impide que el proyecto se pueda desarrollar con éxito, siempre y cuando se ejecute un diseño estructural apegado a las normas vigentes en el país, una inspección y control de calidad durante su construcción y que las obras tengan el mantenimiento constante que este tipo de proyecto requiere» Destacaron.