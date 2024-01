Conozca en esta nota, otras de las propuestas que tiene el candidato para el cantón

Redacción- Eliécer Méndez, candidato a alcalde de Liberia por el Partido Unidad Social Cristiana, conversó con AM Prensa sobre sus propuestas en caso de llegar a la municipalidad.

Méndez, entre un amplio plan de gobierno, decidió rescatar tres puntos que son de suma importancia para él y su equipo de trabajo en caso de ser electo.

Según comentó, trabajará en tres ejes primordiales que serán: seguridad ciudadana, infraestructura vial y poblaciones como jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

En el ámbito de la lucha contra la inseguridad, Méndez conformara la Policía Municipal del cantón, pues ve increíble que la Ciudad Blanca no tenga un cuerpo policial de este tipo.

Para eso, asegura que echará manos de impuestos ya existentes y que no tendrá la necesidad de cobrarle más al pueblo.

«Uno de los puntos más importantes es la creación de la Policía Municipal. Sentimos que es una necesidad en Liberia. No puede ser que la capital de la provincia no tenga Policía Municipal. Nosotros hemos comprobado que no hay necesidad de crear una impuesto para poder hacer realidad la policía, lo podemos financiar tomando una modificación presupuestaria del rubro de manutención de parques, porque al final de cuentas los policías van a cuidar los parques, por lo tanto se puede justificar perfectamente la utilización de ese presupuesto. Luego también de lo que generan las patentes porque la policía municipal también va a dar cuidado al patentado», explicó Méndez.

De igual forma, el aspirante a la alcaldía resaltó que unirán fuerzas con el gobierno y países amigos para dotar de equipos al cuerpo policial.

«Nosotros también creemos en las alianzas no solamente con el gobierno central sino sino también con países amigos que pueden brindar la colaboración en cuanto a donación de motocicletas, bicicletas, patrullas para poder lograr la creación de la policía municipal.

Sabemos que el principio no va a ser una gran policía pero perfectamente podemos iniciar con unos 15 20 efectivos que por lo menos en protección al casco central de Liberia para ir limpiando un poco la situación que está bastante complicada en cuanto seguridad. Nosotros aspiramos hacer un oasis de paz en medio de un país que se está cayendo a pedazos en cuanto seguridad», comentó.

Mientras tanto, en la parte de infraestructura vial, promete realizar trabajos que son necesarios en el cantón y que, ademas, alzará la voz para que el Gobierno intervenga la ruta nacional en las cercanías del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, donde se hacen grandes presas por la cantidad de vehículos.

«Vamos a luchar por conseguir la ruta alterna que descongestione la carretera hacia la Bajura. No puede ser posible que venir todos los días, tipo 4:00 de la tarde, desde Guardia hasta Liberia, se dure hasta dos horas por el congestionamiento vial. Entonces es urgente la gestión de una ruta alterna que perfectamente podría ser desde lo que se conoce como Rodeito y hasta el aeropuerto. Lógicamente proyectos como este que no se pueden realizar pon fondos de la municipalidad, pero si hablamos de tener un alcaldía que levante la voz ante el Ministerio de Obras Públicas y Transporte para decirle que la prioridad en este momento descongestionar la carretera», detalló Méndez.

También, entre sus principales propuestas, Méndez destaca la creación de espacios para que adultos mayores, personas con discapacidad y niños y jóvenes, puedan desarrollarse en un ambiente sano.

«Queremos darle prioridad a la persona adulta mayor, a las personas con discapacidad, a los niños y jóvenes. Por ejemplo en el caso de la persona adulta mayor queremos crear parques terapéuticos que le permiten a los adultos mayores poder hacer ejercicio, que sea al aire libre para que los señores puedan trabajar si ningún problema. También pensamos la construcción de una piscina para que la adulto mayor pueda hacer sus ejercicios de esa manera.

En el caso de las personas con discapacidad creemos que ellos se sientan parte de la comunidad, queremos cumplir en todo el casco central de niveles con la ley 7600. Todavía hay zonas en Liberia que no tienen aplicado esta ley y hay que hacerlo pensando en esas personas.

En cuanto a los jóvenes queremos convertirnos alcaldía que genere fuentes de trabajo. Queremos convertirnos en un cantón atractivo que nos permita atraer empresa privada que genere fuentes de trabajo y que nuestros jóvenes puedan optar por esas fuentes de trabajo que generen estas empresas», dijo Méndez.

El aspirante a la alcaldía también pretende apoyar a los emprendedores y crear una feria de emprendimientos en su cantón, a la cual puedan llegar turistas y conocer sobre los proyectos de los locales.

De igual forma, este espacio se abrirán campos para que se den actos culturales y folclóricos.

Si usted quiere ampliar sobre las propuestas de Méndez para ejercer su voto este próximo 4 de febrero, puede hacerlo en su página de Facebook.