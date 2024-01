Denise Echeverría nació hace 48 años en el centro de la capital y entre sus metas está llevar desarrollo a todos los barrios del cantón central

«Somos la opción viable para sacar a Liberación Nacional de San José

Redacción. De profesión bióloga y experta en protección de recursos naturales, Denise Echeverría Robert lucha por ganar la alcaldía del cantón central de San José este 4 de febrero, basando sus propuestas en regresarle la seguridad y el empleo a los barrios josefinos.

«Mi prioridad es reactivar la capital. ¿Cómo? Devolviéndole la seguridad y generando una verdadera reactivación económica que le genere empleo a los habitantes de los barrios del cantón central de San José que hoy sufren la falta de trabajo», señala Echeverría, candidata a alcaldesa por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La fórmula a la alcaldía del PUSC por San José está compuesta, además de Echeverría, por Andrés Fachler y la presentadora de televisión Maureen Salguero.

Para esta mujer apasionada de la política por la cercanía que genera con las comunidades, la capital debe ser, nuevamente, un punto de atracción turística en todo sentido.

«San José era un destino, un lugar turístico… era el centro cultural del país, pero eso se perdió… Hay que rescatar todo eso para que la capital siga siendo un punto de encuentro y eso traerá trabajo a los barrio», afirma Denise Echevarría.

Esta socialcristiana afirma que la seguridad es el primer paso para reactivar la economía. «Una ciudad insegura nunca será atractiva para la inversión. Por eso, lo primero es devolver la seguridad a San José».

Convencida de que la ciudad josefina requiere de un cambio urgente, Echeverría propone trabajar desde la alcaldía un proyecto que genere un bloque interinstitucional que permita ayudar a las personas que más lo requieran.

Por ejemplo, buscará crear un espacio de atención para rescatar a los adictos e indigentes que inundan la ciudad capital.

«Tenemos que impulsar las brigadas humanitarias e involucrar a todas las instituciones posibles. Es un trabajo que requiere recursos para darle inversión a una finca de tratamiento y terapia», sostiene.

Asimismo, considera sumamente importante ordenar las finanzas de la Municipalidad y generar un proceso de ordenamiento interno.

«Lo primero que tenemos que hacer es salir a votar . Necesitamos quitar esas argollas de más de 32 años que son las responsables de tener a San José tan mal. Nosotros en el PUSC somos la única opción viable para lograr ese cambio, pero necesitamos que esos 180 mil habitantes que no votan, salgan a hacerlo este 4 de febrero», señala Denise Echeverría.

«La única parte bonita de San José es donde vive Jhonny Araya, ahí no hay parquímetros, zonas amarillas ni inseguridad. No podemos pretender un cambio si no salimos a votar para que no queden los mismos de siempre, las argollas», enfatiza Denise Echeverría.

Entre sus planes también figuran atender una propuesta del Instituto Tecnológico de Costa Rica y de una cámara de hoteles que propone una reubicación de las paradas de buses en el centro de la capital con el fin de ordenar el tránsito. Se trata de un proyecto centrado en el caso histórico de San José.

«Hace 8 años me motivaba la parte verde y estética de la ciudad, pero hoy me doy cuenta que los problemas son más serios. Veo muchas necesidades en las comunidades. Los barrios josefinos están hambrientos de empleo», puntualizó.