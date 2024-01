“Soy conocedora de muchas falencias en mi cantón”

Redacción – Dora Ramírez, oriunda de Alvarado, es candidata a la alcaldía por el Partido Unidad Social Cristiana. Madre de dos hijos, busca darle junto a su equipo de trabajo un resurgimiento al cantón para que la población pueda contar de nuevas oportunidades en temas como agricultura y desarrollo.

Dora Ramírez quiere que su primera experiencia en la política le dé la sabiduría de poder trabajar en pro de los vecinos, ya que tiene como valores de vida la unión y el progreso constante, ya que proviene de familias “humildes pero muy trabajadoras”.

Además, resalta que el cantón de Alvarado tiene una de las “Intendencias del país y que también llevamos candidato a intendente a “Roberto Martínez Brenes” y viceintendente “Sherry Castillo Caballero”.

En AM Prensa desarrollamos una conversación con Dora Ramírez para conocer cuáles serán sus principales retos ante una posible alcandía durante el periodo de 2024-2028.

Cuéntenos un poco sobre su vida personal

“Nací en el distrito primero del cantón de Alvarado, donde he vivido toda mi vida. Mi etapa de estudiante se desarrolló también en los centros educativos de Pacayas. Provengo de familias humildes pero muy trabajadoras y desde el seno familiar me inculcaron grandes valores que “en la guerra de mi vida han sido mi bandera”

“Me enorgullece la unión familiar que tienen mis familias, la mejor herencia de nuestros abuelos. Mis padres son mi apoyo en todo momento y junto con ellos mis dos hermanas, mis sobrinos y cuñados. Soy casada y tengo 2 hijos por los cuales lucho día a día.”

¿A qué se dedica profesionalmente?

“Actualmente laboro en una empresa de capital 100% costarricense calificada como gran contribuyente, que se dedica a la importación de materia prima para toda la industria. Me desempeño en el departamento de compras e importaciones donde me encargo de mantener al día todos los permisos de la empresa y cumplir con los reportes gubernamentales que se requieran. Por mi trabajo, tengo contacto constante con el Instituto Costarricense sobre Drogas, Ministerio de Salud, SENASA, SFE – MAG, Ministerio de Seguridad, entre otros.”

¿Por qué decidió ingresar a la política?

“Soy conocedora de muchas falencias en mi cantón y como muchos me quejé por mucho tiempo, hasta que me buscaron de 3 partidos diferentes y entonces me di cuenta que los demás estaban viendo algo en mí que yo no veía y fue ahí que, honrando mi palabra, le di el sí al partido que primero me lo propuso como lo fue el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Hoy estoy aquí con todas las ganas de ver a mi cantón progresar, porque sé que junto con mi gran equipo lo vamos a lograr.”

¿Ha desempeñado algún cargo político con anterioridad o en este momento tiene algún cargo político?

“No, nunca antes había estado política.”

¿Qué proyecto tienen en temas de apoyo a la Agricultura?

“Debemos tener claro que sin agricultores no hay comida y que la base de la economía de mi cantón es la agricultura y bueno, desde mi gestión buscaremos convenios interinstitucionales para capacitar a nuestros agricultores en el tema de buenas prácticas agrícolas, también buscaremos convenios con universidades que nos apoyen con los análisis de los suelos y que guíen y profesionalicen cada vez más a nuestros agricultores. Todo esto como intermediaria.

Por supuesto directamente desde la gestión municipal, empezaremos a intervenir calles que están prácticamente “en abandono” y que afecta tanto el acarreo de los productos. Tampoco podemos olvidar que ellos ocupan un buen abastecimiento de agua para la nutrición de los productos.”

¿Qué proyecto tienen en temas de empleo?

“Alvarado es un cantón que tiene influencia turística, vivimos en medios de los macizos volcánicos “el Irazú y el Turrialba”, por lo que de igual manera buscaremos la forma de explotar las bellezas escénicas que aquí tenemos. Con esto también estaremos creando más formas de ingresos para las familias y fortaleciendo el sector Agroindustrial.

Con la actualización del plan regulador, también tendremos la oportunidad de hacer ese “anillo” más inclusivo para que las empresas que ya tenemos no se vallan y puedan crecer y generar más empleo.”

¿Qué proyecto tienen en temas de desarrollo?

“Como primer paso para el desarrollo de Alvarado, debemos actualizar el plan regulador, luego debemos mejorar la seguridad y seguido mejorar la recaudación tributaria y actualizar los temas de patentes para que los cobros sean adecuados.

Además, buscar una forma de dar incentivos fiscales a las empresas para que vean oportunidad de crecimiento en Alvarado, porque aquí tenemos mucha mano de obra calificada y semi calificada que sale de nuestro Colegio Técnico ubicado en Pacayas.”

¿Qué proyecto tienen en temas de salud?

“Sabemos que como Municipalidad no tenemos injerencia directa en los temas del Ministerio de Salud, pero si podemos ser intermediarios para que el servicio se mejore, por eso estamos pidiendo desde setiembre de 2023 a la Dirección del Área de Salud que nos corresponde, el servicio de consulta vespertina para los distritos de Pacayas y Capellades, al igual que ya lo implementan en el distrito de Cervantes.

También estamos presionando para que dé una vez por todas el distrito de Capellades cuente con el edificio nuevo del Ebais, el cual sabemos que ya está en la etapa de diseño y permisos y que presionaremos para que sea una realidad en 2025, tal cual lo indica el ciclo de vida completo de la Gerencia de Infraestructura de CCSS.

Adicional reforzaremos los programas para el envejecimiento activo y saludable que ya existen en nuestro Cantón y en temas del deporte fomentaremos el deporte competitivo y recreativo.”

¿Qué proyecto tienen en temas de seguridad?

“La ley 9542 obliga a las Municipalidades a crear la Policía Municipal, por eso en nuestro plan de gobierno lo tenemos incluido. Sabemos que es un proyecto muy caro, sin embargo, debemos ir trabajando desde ya para poder algún día (no muy lejano) tener nuestra anhelada policía municipal.

La fuerza pública en el cantón tiene muchas necesidades, pocas patrullas y en mal estado, policías en edades cercanas a la pensión. La Fuerza Pública de Pacayas, debe cubrir los 3 distritos y adicional tienen un recargo para atender la comunidad de Santiago del cantón de Paraíso. En los distritos de Cervantes y Capellades no hay delegación. Por esta razón estamos desde ya solicitando una reunión con el ministro de seguridad porque es primordial que al menos, para iniciar, el distrito de Cervantes cuente con una delegación.”

Mensaje para la ciudadanía de Alvarado

“Hemos estado estancados durante más de 20 años, sin tener una hoja de ruta clara y precisa para el desarrollo de todos los sectores de nuestra sociedad y sin tener crecimiento económico.

En las próximas elecciones tendremos la oportunidad de hacer un cambio en nuestro cantón, en mi Alvarado de mi corazón.

Mi equipo no tiene experiencia en política, sin embargo, somos un equipo preparado para el reto que tenemos al frente, con muchas ganas de mejorar el cantón y crear un lugar lleno de oportunidades para las nuevas generaciones y sembrar la semilla para el crecimiento futuro y con la consigna de salir de la oficina, salir a los pueblos a buscar las necesidades.

El gobierno local debe cambiar su manera de operar, ser un gobierno diligente y no de oficina, solo de esta forma lograremos avanzar en cada uno de los sectores y mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón de Alvarado.”

El plan de gobierno y demás información sobre debates y actividades puede encontrarse en sus redes sociales como Facebook como Partido Unidad Social Cristiana – Alvarado y Dora E. Ramírez Meléndez, Instagram aparecen como partido_unidadalvarado, mientras que en TikTok como pusc_cr.alvarado.