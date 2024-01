Rojas afirmó que Saprissa si tiene ADN único

Redacción- El Presidente del Deportivo Saprissa Juan Carlos Rojas mediante sus redes sociales tiró un mensaje polémico, al decir que el ADN morado si es real y además es único.

Rojas, comentó que el ADN es real y además único ya que pocos lo entienden y es difícil de explicar e imposible de replicar.

Además, dijo que el ADN no significa tener jugadores que nacieran en el club futbolísticamente , sino es un grupo de valores, hábitos, creencias y costumbres que se adaptan al cuadro más grande de Centroamérica.

«El ADN es real: Sí, el ADN de Saprissa es de verdad y es único. Pocos lo entienden, es dificil de explicar e imposible de replicar. ADN no significa que un jugador tuvo que haber “nacido” (futbolísticamente) en Saprissa: el ADN es una serie de valores, hábitos, creencias, códigos y costumbres que se traen o se ADOPTAN, pero que están tan claros que marcan comportamientos. Cuando un jugador externo llega, lo comprende rápidamente. Y el que no los siga, el que no los sienta: o se adapta rápidamente o sale del equipo», afirmó Juan Carlos Rojas.

Seguidamente, el jerarca tibaseño indicó que cuando un jugador llega al club siempre entiende el sentimiento de ser saprissista y eso se debe mucho a la afición.

Por otra parte, cerró diciendo que cuando un jugador abandona el Saprissa es porque nunca se adaptó rápidamente al ADN y a las exigencias que se viven dentro del equipo más ganador del país.