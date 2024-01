Quesada espera revertir la situación morada

Redacción- El entrenador del Deportivo Saprissa Vladimir Quesada aseguró que viven un momento triste e incómodo tras el pésimo arranque del tricampeón nacional.

Vladimir, comentó que están viviendo algo a lo que no están acostumbrados y saben que es un momento doloroso e incómodo y nadie se iba a imaginar que el tricampeón nacional empezaría de manera irregular su defensa al título.

Además, añadió que a pesar del trabajo que realizan semana a semana los resultados no los han acompañado y no tenían presupuestado ubicarse en la sexta posición.

«Estamos viviendo algo que no estamos acostumbrando, es un momento doloroso e incómodo, quién se iba a imaginar que íbamos a tener un arranque de torneo así, nosotros solo queremos ganar, lamentablemente los resultados no nos están acompañando, estamos tristes y muy enojados, este resultado no estaba presupuestado.

Herediano controló más la etapa inicial, a nosotros nos costó, en el segundo mejoramos y creamos más opciones, creo que la inclinación de esta cancha provoca eso», afirmó Vladimir Quesada.

🗣 Vladimir Quesada, técnico de Saprissa: «La inclinación que tiene esta cancha provoca eso». 🔗 https://t.co/MJI5WuloLO pic.twitter.com/gTrbgwwzYo — FUTV (@FUTVCR) January 25, 2024

Seguidamente, resaltó que el juego ante Herediano se dividió en dos tiempos, el primero para los florenses y la segunda parte para los morados.

Por otra parte, Vladimir cerró diciendo que la inclinación del estadio del Herediano hizo que los primeros 45 minutos fueran difíciles para ellos, sin embargo en la segunda mitad mejoraron en la creación de oportunidades a gol.