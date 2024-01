Redacción – La bebé prematura que fue trasladada ayer por la tarde al Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, continúa luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Ante una consulta del medio Teletica.com, el director ejecutivo del hospital puntarenense, Randall Álvarez, afirmó que la bebé “Sigue muy delicada, recibiendo todos los cuidados”.

La menor fue trasladada al centro hospitalario de Puntarenas, luego de que su madre denunciara públicamente la atención que había recibido en el Hospital La Anexión de Nicoya, Guanacaste mediante un video publicado en sus redes sociales.

“Me la dieron y me dijeron que la disfrutara porque ella no iba a sobrevivir, los pulmoncitos no estaban maduros. Gracias a mi Dios, estamos 9 de enero y mi bebé sigue con vida, ella respira, tiene llanto. No quieren hacer absolutamente nada, no me la pusieron con oxígeno, no me la quisieron meter en incubadora porque, supuestamente, aquí no tienen los cuidados necesarios”, expresó la madre.

Luego de la denuncia pública, la Gerencia Medica realizó la apertura de una investigación sobre la atención dada a ambas pacientes.