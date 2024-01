Marín fue contundente sobre el nivel mostrado

Redacción- El entrenador de AD San Carlos Luis Marín salió furioso tras haber perdido de forma agónica ante Alajuelense en un juego donde tuvieron que remar ante corriente desde el primer tiempo.

Marín, comentó que en general fue un buen partido donde hubo intensidad y dinámica algo que a veces le pasa a los equipos en el estadio norteño.

Además, resaltó que el primer tiempo no fue lo que esperaban ya que no pudieron desarrollar el fútbol al que están acostumbrados y fueron golpeados en la parte anímica tras encajar dos autogoles.

«Me parece que fue un muy buen partido, hubo intensidad y dinámica. El primer tiempo no fue lo que esperábamos, no desarrollamos el fútbol que acostumbramos, fuimos golpeados en la parte anímica con dos autogoles, eso no es fácil de manejar, por ahí entramos en un poco de descontrol.

En el entretiempo logramos recomponer y vimos al San Carlos que todos queremos ver, lamentablemente nos descuidamos al final, en términos generales salgo bastante contento», afirmó Luis Marín.

»Vimos el San Carlos que queremos ver todos», Luis Marín pic.twitter.com/mUDT3NOt2L — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) January 26, 2024

Seguidamente, indicó que el recibir dos autogoles no es fácil de manejar y eso los hizo entrar en un lapso de desconcentración y pérdida del partido en los primeros 45 minutos.

Por otra parte, cerró diciendo que en la segunda parte se logró ver al San Carlos que todos quieren y aunque se descuidaron en la recta final del partido sale contento por lo mostrado por sus pupilos.