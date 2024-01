Pipo aseguró que seguirá amando a Alajuelense

Redacción- El experimentado zaguero de Sporting, Giancarlo González aseguró que pese a su salida repentina de Alajuelense no les guarda resentimiento y seguirá queriendo al club como siempre lo ha hecho.

Pipo, comentó que los jugadores son conscientes de que los jugadores pasan y el fútbol sigue adelante a pesar de las decisiones que se tomen.

Además, el defensor pidió de buena manera que se respete la decisión que tomó al abandonar las filas rojinegras e ir al cuadro josefino donde asegura sentirse cómodo y respetado.

«No tengo resentimiento, uno sabe que los jugadores pasan y el fútbol sigue. Cada uno tiene sus puntos de vista para tomar dediciones, yo pido que se respete la mía, estoy feliz acá y el cariño por la liga nadie puede tener duda.

Cuando regresé a la liga siempre quise levantar la copa, Dios me dio el honor de levanta la copa centroamericana aunque muchos no le dan el valor que merece. Me siento satisfecho con eso y antes de irme fui tricampeón con la liga, en el fútbol todo es pasajero y ahora quiero hacer lo mejor aquí», afirmó Pipo González a Yashinquesada.com.

Seguidamente, indicó que en su regreso a La Liga siempre quiso salir campeón y lo logró al alzar el trofeo de campeón de la Copa Centroamericana, a pesar de que muchos aficionados y equipos no le dan el valor que se merece.

Por otra parte, cerró diciendo que el fútbol es pasajero y su etapa en Alajuelense esta cerrada y ahora quiere enfocarse en rendir dentro del terreno de juego con los albinegros.