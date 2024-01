“Usted no es competente en ese cargo. La invito a que salga por la puerta grande, devuelva el dinero y renuncie”, dijo sobre la jerarca cuyo desempeño no defendió ninguno de los diputados en la sesión plenaria.

“Es molesto que no se dé cuenta de que hay estudios serios”, mencionó al hablar también de la CCSS como una “institución manoseada” y de la necesidad de vigilar que se llegue a construir la torre médica en el Hospital de Niños, una iniciativa que ya ha tenido señales favorables de parte del Ejecutivo a pesar de inconvenientes anteriores.

«Los estudios indican que estas condiciones no son diferentes a las de cualquier otro terreno cercano en las vecindades del sur de la ciudad de Cartago. De acuerdo con la evidencia sísmica y tectónica, y la posibilidad de modelar la geometría y actividad de la fuente Aguacaliente, para cualquier sitio dentro del Valle de El Guarco, el valor de la amenaza sísmica va a ser muy similar a la del sitio estudiado en Tejar, sin importar si se ha ubicado o no una escama o la traza principal de la Falla Aguacaliente, siendo que esto no impide que el proyecto se pueda desarrollar con éxito, siempre y cuando se ejecute un diseño estructural apegado a las normas vigentes en el país, una inspección y control de calidad durante su construcción y que las obras tengan el mantenimiento constante que este tipo de proyecto requiere» Destacaron.