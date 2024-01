Vargas podría abandonar su puesto dentro de la Federación

Redacción- El Presidente del Cartaginés y actual Vicepresidente del Comité Ejecutivo Leonardo Vargas, amenaza con abandonar su puesto dentro de la Federación si las cosas no cambian y hay mejores resultados.

Vargas, comentó que dentro de la Fedefútbol hay mucha gente que no le cae bien aunque no dirá nombres, estará muy atento a esa situación y sino puede ayudar a resolver dará un paso al costado.

Además, aseguró que si los resultados no llegan, las cosas no mejoran y siguen siendo conformistas tomará una fuerte decisión como abandonar su puesto y dejarle el lugar a otro que quiera ser conformista.

«Hay gente en la Federación que no me gusta, no quiero decir nombres, pero voy a estar muy atento a esto y si no puedo ayudar a resolver eso, mejor me hago a un lado, porque no puedo estar ahí, si sigo viendo lo mismo, si las cosas no se resuelven.

Si yo veo que no se resuelve, si los resultados son los mismos y nos conformamos con lo mismo, tomaré las decisiones más adelante, ya sea para ayudarle a la Federación o para dejarle el comino a otro que logre llegar.

Yo no me siento bien en la Federación, me molestan algunas cosas, yo no soy un santo, pero si creo que hay cosas que deben hacerse de una forma y no se están dando, y cuando no veo resultados para qué voy a estar ahí perdiendo todo un día de mi vida, mejor me quedo descansando en la casa», afirmó Leonardo Vargas a Yashinquesada.com

Seguidamente, Leonardo añadió que no se siente bien dentro de la Federación ya que le molestan algunas situaciones y a pesar de que él no es un santo las cosas deben hacerse de buena manera y no se está haciendo.

Por otra parte, cerró diciendo que cuando no vea resultado o si ve que sigue perdiendo su tiempo mejor se irá a descansar todo el día a su casa y así no estar viendo lo mal que se esta manejando la Federación.