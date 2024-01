Vargas no se guardo nada ante el Comité Ejecutivo

Redacción- El Presidente del Cartaginés y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Leonardo Vargas, no se guardó nada ante el Comité Ejecutivo y afirmó que nada dentro de lo que tenían planeado a mejorado.

Vargas, comentó que dentro de la Federación es un tema complicado ya que es consciente del puesto que tiene y lo que representa, sin embargo él criticará si quiere y necesita hacerlo.

Además, dijo que las cosas no le gustan como se están manejando, como la preparación de los tiempos, personas en ciertos cargos y planificación para las selecciones.

«El tema de la Federación es complicado, sé la posición que tengo y estoy al tanto, pero si tengo que criticar lo haré, hay cosas que no me están gustando. La preparación, los tiempos, hay cosas que no me están gustando cómo me cuentan que se están dando. Ya en el Comité hablamos de eso, tenemos que ser fuertes, las cosas no están cambiando con la prontitud que estábamos esperando.

Tengo una opinión muy personal y muy radical con este señor, pero hay que darle tiempo y eso en la Federación se lo vamos a dar, pero pronto vamos a tener que evaluarlo», afirmó Leonardo Vargas a Tigo Sports.

Seguidamente, Leonardo indicó que dentro del Comité han hablado para mejorar las cosas y ahora tienen que ser fuertes ya que las cosas no han cambiado según lo que tenían estipulado.

Por otra parte, cerró diciendo que él tiene una opinión muy radical sobre Claudio Vivas y muy personal, sin embargo deben darle tiempo y en la Federación se lo darán pero lo evaluarán en un tiempo.