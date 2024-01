Redacción – Tripadvisor, reconocido sitio web de reseñas sobre restaurantes y lugares, reveló la lista de mejores sitios visitados durante el 2023, destacando en el ranking una de las siete provincias de Costa Rica.

“Los ganadores de los premios Best of the Best de los Travelers’ Choice Awards son destinos cuyos hoteles, restaurantes y cosas que hacer recibieron un gran volumen de reseñas y opiniones de nuestra comunidad durante un período de 12 meses. Menos del 1% de los 8 millones de perfiles de Tripadvisor reciben el premio Best of the Best, lo que significa el nivel más alto de excelencia en viajes. Enhorabuena a todos los ganadores de 2024 y un gran agradecimiento a los viajeros que lo hicieron posible”, resalta el sitio web.

La lista es liderada por Tokio, capital de Japón, “Puedes pasear con reverencia por templos antiguos antes de rockear en un bar de karaoke. Despiértate antes de que salga el sol para disfrutar de la animada subasta de pescado en el mercado de Toyosu, y luego refréscate con un paseo bajo los cerezos en flor que bordean el río Sumida. Pasa un rato en los hermosos Jardines Orientales del Palacio Imperial y luego repasa la historia japonesa en el Museo Edo-Tokio. No olvides comer todo el sushi, los fideos udon y los wagashi (dulces japoneses) que tu estómago pueda soportar”, destacaron.

El ranking es conformado por 24 ciudades de todos los continentes, siendo Alajuela la octava a nivel mundial, incluso la ciudad de los mangos supera a Puebla, México, Ciudad de Panamá y Nairobi, Kenia.

“Tiene que ver con el estilo de vida pura vida, de una manera que se siente menos como un eslogan y más como una forma de vida real. Se puede sentir en todas partes, desde los mercados hasta las montañas. Simplemente pase por el Mercado Central de Alajuela para conversar con los lugareños y obtendrá una muestra de la cultura (además de un auténtico casado, un clásico costarricense). O sumérgete en la historia de Costa Rica en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Luego está el verdadero atractivo: la naturaleza. Colinas onduladas, fincas cafetaleras y la inminente presencia del Volcán Poás. Camina a través de un mágico bosque nuboso para llegar al cráter del Parque Nacional Volcán Poás, te sentirás como si hubieras entrado en otro reino. Para más magia, visita los Jardines de la Cascada de La Paz. Es como un cuento de hadas que cobra vida: cascadas que caen en cascada a través de la selva tropical, mariposas bailando y un jardín de colibríes que parece sacado de un sueño”, de esta manera describieron a la provincia número dos del país.