Redacción – El protagonista del conflicto en un restaurante de comidas rápidas a finales del año pasado, comentó en una entrevista todos los momentos vividos instantes después de que varios videos se hicieran virales en redes sociales.

El sujeto conversó con el creador de contenido Keiz en la red social de Twitch y confesó que incluso estuvo varias semanas sin salir de su casa e incluso asevera que es reconocido en la calle “Mi vida cambió, duré como dos semanas sin salir de la choza, ni al brete ni nada. Un día me tocó ir a un supermercado y la gente me pasaba a la par grabando, ya lo reconocen más a uno, se le quedan viendo”.

Además, afirmó que llegó a sentir miedo de perder su trabajo a raíz de ese percance “Primero fue una cagada gravísima, hablamos con Gerencia. Yo dije: ‘Mae, me van a echar’. Uno de los jefes míos me apoyó, y cuando llegó uno de los videos más largos, no sé quién lo grabó, pero le debo la vida”, confesó.

También reveló que la situación se produjo debido a que los demás involucrados estaban alterados con los personeros del restaurante “Estaban malcriados, pararon las órdenes y todo”.

Quizás una de las preguntas más esperadas, fue cuando se le consultó si durante su vida realizó algún entrenamiento relacionado a las peleas, a lo que muy sinceramente respondió “No sé ni cómo pasó eso, en ningún momento pensé en pelear, me he agarrado si acaso dos veces en la vida”.