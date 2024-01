Redacción: Este miércoles la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) ordenó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) no cobrar las tarifas por el servicio de agua potable a los afectados por la contaminación con hidrocarburos.

¿Desde cuándo no se cobrará?

La suspensión contemplará desde el 22 de enero hasta que se normalice el servicio a los 200 mil usuarios perjudicados, en los cantones de Goicoechea, Moravia, San José, Tibás y Montes de Oca.

Marco Cordero, intendente de Agua de Aresep explicó que le pidieron al AyA ajustarse a esta valoración tarifaria sin generar complicaciones para los abonados.