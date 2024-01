Redacción-La boxeadora costarricense, Yokasta Valle, logró cerrar su pelea más esperada ante la estadounidense Seniesa Estrada, la contienda se estará llevando a cabo el próximo 29 de marzo en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona.

Valle y Estrada pondrán en juego los campeonatos de peso mínimo de la AMB y peso paja del CMB, los cuales están en manos de la estadounidense, y los títulos minimosca de la FIB y la OMB de la tica.

La pelea será la coestelar de la cartelera que tendrá como evento principal la contienda entre Óscar Valdez y Liam Wilson.

𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐦𝐚𝐝𝐞 👑

WBC/WBA/Ring Magazine champ Seniesa Estrada will face WBO/IBF champion 𝐘𝐨𝐤𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞 for the 𝐮𝐧𝐝𝐢𝐬𝐩𝐮𝐭𝐞𝐝 minimumweight crown on March 29th.#PuraVida #ConTodoYoka 🇨🇷💯 pic.twitter.com/e71nBuGARM

— Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) January 30, 2024