Góndola nunca se lo tomó con la seriedad del caso

Redacción- El mediocampista del Saprissa Mariano Torres aseguró que Freddy Góndola dio tres versiones distintas sobre el presunto insulto racial y eso indica que nunca se tomó con la precaución necesaria.

Torres, comentó que él estaba seguro que lo iban a encontrar inocente ya que nunca dijo algún insulto racial, enfatizando que lo único que pidió fue que se apurará la reanudación del juego.

Además, le mandó un mensaje a Góndola diciéndole que con tres versiones diferentes de los hechos nunca iba a tener la seriedad de un caso tan importante en el que se enfrentaban Torres y Freddy.

«Sabía que se daría así, cuando das tres versiones diferentes de una misma situación no es serio y no tiene credibilidad, es un tema muy serio y no puede pasar esas cosas», afirmó Mariano Torres a Yashinquesada.com.

Mariano Torres: “Sabía que se daría así, cuando das tres versiones diferentes de una misma situación no es serio y no tiene credibilidad, es un tema muy serio y no puede pasar esas cosas” 🔥 🔥 ⚽🇨🇷👊🟪⚪ pic.twitter.com/hZdR76ViGR — Yashin Quesada (@yashinquesadacr) January 25, 2024

Seguidamente, indicó que Góndola perdió toda la credibilidad que tenía al no presentarse y en un tema tan serio no pueden suceder ese tipo de acciones.

Mariano Torres fue declarado inocente por la ausencia de Freddy Góndola, así como la falta de pruebas en su contra.