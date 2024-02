“Es simplemente extender esta decisión al resto de las dependencias”, señaló Adorni, quien no dio más detalles sobre el anuncio cuando una periodista se los pidió durante la conferencia de prensa diaria del Gobierno y le señaló que “hay sectores que no se sienten contemplados” en el castellano. “El lenguaje que contempla a todos los sectores es el español. Es un debate en el cual no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política”, zanjó el portavoz presidencial.