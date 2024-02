El MOPT habilitará la medida de reversibilidad del Paseo Colón en un solo sentido de 6 a.m. a 9 a.m.

El lunes se iniciará con un horario escalonado para el ingreso a las labores de todos los empleados públicos, a excepción del Ministerio de Educación Pública, mediante una directriz del Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) y el Ministerio de Trabajo (MTSS). En los horarios 6:30 a.m., 7:30 a.m., 8:30 a.m. y 9:30 a.m.