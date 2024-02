Esquivel aplaudió el trabajo por el cuarteto arbitral

Redacción- El entrenador de la ADG Horacio Esquivel, terminado el encuentro que terminó 1-1 entre Liberia y Guanacasteca comentó que tuvo una reunión con Horacio Elizondo muy positiva tras las últimas polémicas del trabajo arbitral.

Esquivel, comentó que salió muy contento con la reunión ya que se abrazaron, se devolvieron los peluches y hablaron cosas muy interesantes que tenían que conversar desde hace tiempo.

Además, añadió que Elizondo le dio algunos consejos tras las recientes polémicas que han ocurrido en diferentes juegos.

«Salí muy contento, nos abrazamos, nos devolvimos los peluches, don Horacio Elizondo fue un caballero, hablamos muy bien, me dijo cosas muy interesantes, me dio algunos consejos, el que no escucha consejos no llega a viejo, le agradecí por sus palabras, fue una reunión positiva, le mando un saludo.

Felicito al cuarteto arbitral, si anteriormente he dicho cosas negativas, hoy me gustó que el árbitro central me diera la mano, me dijo que estaba para colaborar, ojalá todos hicieran eso, así tiene que ser, sin prepotencia. En la reunión también estuvieron el presidente de la ADG, Jorge Arias, y el gerente deportivo Yosimar Arias», afirmó Horacio Esquivel.

🗣 Horacio Esquivel, técnico de Guanacasteca: «Salí muy contento con Horacio Elizondo, nos abrazamos y nos devolvimos los peluches». 🔗 https://t.co/MJI5WuloLO pic.twitter.com/PocBiWb2z2 — FUTV (@FUTVCR) February 21, 2024

Seguidamente, el estratega del cuadro de la pampa felicitó la labor de los referís ya que según él hicieron un trabajo positivo y más que todo la actitud con la que lo trataron todos los árbitros.

Por otra parte, cerró diciendo que dentro de la reunión también estuvieron Yosimar Arias y el Presidente de Guanacasteca Jorge Arias.