Estas oficinas atienden de manera gratuita

Redacción – El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), inauguró un Centro de Desarrollo Empresarial en San Ramón de Alajuela con la consiga de ayudar a pymes y emprendedores.

Estas oficinas atienden, de manera gratuita y personalizada, a las personas dueñas de una pyme o con un emprendimiento que requieren de una asesoría en temas como finanzas, mercadeo, plan de negocios y redes sociales, entre otras. Además, una vez al mes se brindan capacitaciones de alto nivel mediante charlas o talleres que imparten los asesores del CDE o profesionales externos.

“Trabajamos incansablemente por generar buenas noticias y mejores oportunidades en todas las regiones del país. En esta ocasión a San Ramón, con un nuevo Centro de Desarrollo Empresarial que, sin duda, servirá para potenciar, con ayuda profesional, a emprendimientos y Pymes en Occidente, que sin duda está teniendo desarrollo importante en el país para la activación económica. Seguimos alineando nuestro trabajo a las demandas del mercado», indicó el Presidente Ejecutivo del INA, Juan Alfaro López.

A pesar de que los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE) están ubicados en diferentes sectores del país, todas las personas que tienen un negocio pueden optar por la asesoría gratuita que se brinda en horarios de lunes a viernes, de 10:00 A.M a 06:00 P.M y los sábados de 10:00 A.M a 02:00 P.M, en los CDE de Limón, Ciudad Quesada, Liberia, Cartago y San José. De lunes a viernes, de 08:00 A.M a 06:00 PM, y sábados, de 08:00 A.M. a 12:00 P.M, en San Ramón y Pérez Zeledón.

Para optar por los servicios de un CDE, lo primero que tiene que hacer la persona interesada es contactarse al número de teléfono del CDE más cercano. Un asesor le realizará un diagnóstico de la empresa para, posteriormente, trazar y ejecutar un plan de asesoría ágil y oportuno a las necesidades específicas que tiene cada unidad productiva.

Los Centros de Desarrollo Empresarial de Liberia, San José, Ciudad Quesada, Limón y Cartago cumplieron este 1° de febrero su tercer aniversario. Han asesorado a más de 2.850 emprendimientos y pymes de todo el país y capacitado a 9.849 personas mediante charlas virtuales y presencial en temas relevantes para brindar herramientas para los negocios.

Los CDE brindan asesoría en áreas como mercadeo, administración, estrategia empresarial, finanzas y costos, entre otros. Además, los CDE también establecen alianzas con municipalidades, así como otras instancias público- privadas para la atención de pymes, mediante el establecimiento de centros satelitales que permiten ampliar la cobertura geográfica del CDE.