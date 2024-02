Soto aseguró que Alajuelense deberá aprender a jugar en sintéticas

Redacción- Jafet Soto fiel a su estilo le respondió a Celso Borges tras las declaraciones del volante manudo al decir que las canchas sintéticas deben desaparecer, a lo que el jerarca florense le mandó un recado al capitán rojinegro.

Soto, comentó que ahora Alajuelense y Celso deberán pensar mucho en jugar en el nuevo Rosabal Cordero, ya que el pasto del nuevo estadio florense será sintético.

Además, añadió que de seguro no irán a jugar debido a las declaraciones de varios jugadores sobre el jugar en terrenos sintéticos en nuestro país y como perjudica la salud de los mismos y de la calidad de partidos.

«Ahora tendrán que pensar mucho para jugar en el nuevo estadio Rosabal Cordero porque la cancha también será sintética y seguro no van a ir a jugar. No he escuchado a un jugador joven decir algo de las canchas sintéticas, sino los que lo hacen son aquellos que ya tienen sus años y que en un momento determinado valoran más jugar en una cancha natural, porque el desgaste es un poquito menor aunque tengo mis dudas», afirmó Jafet Soto a Teletica Radio.

Seguidamente, Jafet alegó que ningún jugador joven se ha quejado sobre jugar en canchas sintéticas y esto solo lo hacen los veteranos que quieren alagar más su carrera.

Por otra parte, cerró diciendo que él tiene sus dudas sobre las declaraciones de Celso y otros jugadores que recriminan las sintéticas.