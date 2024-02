Waston todavía no ha sumado minutos con Saprissa

Redacción- El espigado defensor morado Kendall Waston se sinceró sobre su lesión y afirmó no estar al 100% en la parte física, pero mentalmente está listo para competir.

Waston, comentó que en la parte mental esta en condiciones óptimas sin embargo le falta la parte física.

Además, dijo que él no es el que decide si jugará de titular o sumará minutos en algún momento del compromiso.

«Mentalmente me siento al 100%, físicamente es la parte que falta. Yo no soy quien decide si voy a jugar titular o los minutos que sean. Si el cuerpo técnico decidió que yo esté acá, pues daré mi máximo esfuerzo.

Cuando digo que no estoy físicamente al 100% es porque no he tenido la regularidad. Eso se da cuando uno tiene mayores minutos diputados», afirmó Kendall Waston.

Kendall Waston: «Mentalmente estoy al 100%, físicamente es la parte que falta es la realidad» pic.twitter.com/JBnWsPQOYF — Yashin Quesada (@yashinquesadacr) February 26, 2024

Seguidamente, resaltó que si el cuerpo técnico decide confiar en él intentará dar su máximo esfuerzo y devolver la confianza depositada en él.

Por otra parte, cerró diciendo que no está al 100% en la parte física ya que no ha tenido regularidad y eso solo se logra cuando un jugador suma muchos minutos.